Міжнародна конференція: "Україна у світі, що змінюється: шляхи забезпечення безпеки країни" Київ, 14 листопада 2008 р.

9.15 - Реєстрація учасників конференції. 9.45 - Відкриття конференції.

Інавгурація Центру міжнародних та порівняльних досліджень.

Леонід Кожара, Посол, Президент Центру міжнародних та порівняльних досліджень, Заступник голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах.

10.00 - Сесія 1. "Європейська і євроатлантична системи безпеки: чи є суперечності подоланними?" Модератор: Джульєтто К’єза, депутат Європейського парламенту (Італія).

Доповідачі:

1. Леонід Кожара, Посол, Президент Центру міжнародних і порівняльних досліджень, Заступник голови Комітету ВР у закордонних справах.

2. Брюс Джексон, Президент Проекту з перехідних демократій (США).

3. Мартін Халлквіст, колишній Посол Швеції в Україні.

4. Олексій Логвиненко, Голова підкомітету з питань співпраці із країнами СНД Комітету Верховної Ради України у закордонних справах.

5. Евген Мінченко, Директор міжнародного інституту політичної експертизи (РФ). Дискусія

11.30 - Кава-брейк 12.00 - Сесія 2. "Членство України в НАТО або постійний статус неприєднання: аргументи «за» і «проти»"

Модератор: Сергій Гриневецький, Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

Доповідачі:

1. Леонід Кравчук, перший Президент України.

2. Сергій Глаз’єв, Академік Російської Академії Наук.

3. Урбан Руснак, Посол Словаччини в Україні.

4. Анатолій Орел, Посол, Генеральний директор Центру міжнародних та порівняльних досліджень.

5. Тарас Чорновіл, перший заступник голови Комітету ВР України у закордонних справах.

6. Андрій Єрмолаєв, Президент Центру соціальних досліджень «Софія».Дискусія

13.30 Підбиття підсумків конференції.

Леонід Кожара, Посол, Президент Центру міжнародних та порівняльних досліджень, Заступник голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах.

13.45 - Фуршет