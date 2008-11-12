Ющенко просив Яценюка «ставити усе, що вони бажають, не спокушати долі»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає звільнення Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту рішенням, спрямованим проти стабілізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав журналістам сьогодні в Києві.

«Це рішення, яке зроблено в парламенті, - це рішення яке проти стабілізації», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент зазначив, що довіряє А.ЯЦЕНЮКУ. «Я його рекомендував, я переконаний, що в цьому не помилився», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, коли вчора йому стало відомо, що поставлено питання про відставку голови ВР, він декілька разів говорив з А.ЯЦЕНЮКОМ, Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, Володимиром ЛИТВИНОМ і ще з десятком осіб, «щоб це питання не стояло в парламенті».

В.ЮЩЕНКО сказав, що у відповідь він почув десяток версій чому це має бути, зокрема позиція ПР була такою, що пропозиція більшості народних депутатів має бути винесена на голосування.

За словами Президента, паралельно з цим він закликав А.ЯЦЕНЮКА: «Арсенію Петровичу, постав усе, що вони бажають, не спокушай долі».

В.ЮЩЕНКО розповів, що йому пообіцяли, що будуть проведені консультації і щодо порядку денного не буде розходжень. Президент додав, що сьогодні ще не з’ясовував, чому таких консультацій не було. Він розповів, що говорив з В.ЛИТВИНОМ «як важливо утримати порядок у Верховній Раді, вести себе коректно, нікого не чіпати».

В.ЮЩЕНКО зазначив, що зараз питання голови ВР не є питанням номер один, «зараз питання голови ВР – це технічне питання». Президент вкотре підкреслив, що основне - це мати працюючий парламент і те, що відбулося в парламенті – «це не внесок в стабілізацію ситуації в парламенті, це не адекватна реакція на процес». «Переконаний парламенту сьогодні не тим треба займатися. Питання номер один – мати працюючий парламент. Якщо цього не вдається зробити, якщо коаліція не може знайти рішення у цьому форматі політичних сил, нам треба далі йти й рухатись як того вимагає Конституція», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 листопада, ВР звільнила А.ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

Голосування проводилося за допомогою системи «Рада», а не таємним голосуванням бюлетенями, як це передбачено Регламентом.