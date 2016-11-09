Яценюк: проти будівництва кордону з РФ виступають російські ЗМІ, Опоблок, Тимошенко та "Інтер"
Яценюк наголосив, що уряд під його головуванням почав будувати кордон із Росією, що не робилося протягом 25 років незалежності
«Кордон повинен бути збудований. Кордон – це не Великий китайський мур. Кордон – це перша лінія оборони згідно з проектом, який розроблений спеціальними інститутами», - наголосив лідер політичної партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ».
Відповідаючи на запитання журналіста стосовно критики проекту державного кордону, Арсеній Яценюк підкреслив: «Уявіть, що ви хочете купити будинок. Віддали будівельникам 10% грошей. Приходите до них і кажете: де мій будинок? А там фундамент стоїть тільки та перший поверх. Ви кажете: мене це не влаштовує… Проект завершено тільки тоді, коли він повністю профінансований і зведений».
Арсеній Яценюк наголосив, що уряд під його головуванням почав будувати кордон із Росією, що не робилося протягом 25 років незалежності: «Я чітко зазначив, що це перша лінія оборони. Проект розробили спеціальні інститути, які запрошували в тому числі експертів з Ізраїлю, з країн-членів ЄС».
«Це не проект проти танків. Його ніхто ніколи таким не будував. Це такий самий проект, як зараз будують в Литві. Де стоять розумні модулі, є рокадна дорога, сітка, засоби електронного контролю, застосовуються безпілотники. Це облаштування державного кордону країни», - підкреслив лідер «Народного фронту».
«Поїдьте подивіться в Харкові той відрізок кордону, де добудовано. Де стоять бойові модулі, літають безпілотники…» - сказав Арсеній Яценюк.
«Прикордонна служба ніколи такого раніше не робила, але вони почали. Тобто в країні нарешті з’явився кордон!» - додав він.
Крім того, нагадав Арсеній Яценюк, спочатку проект оцінювали в 1 мільярд американських доларів, «але після трьох ітерацій він став коштувати 4 мільярди гривень, що за нинішнім курсом – 150 мільйонів доларів»: «Тобто ми скоротили вартість цього проекту в шість разів».
«Якщо десь якась будівельна фірма щось неправильно зробила і десь щось «спилили» - нехай відповідають. Я не будівельник, я прем’єр колишній, а тоді – діючий прем’єр. Я не будівник кордонів, я політик. І я виконав і буду виконувати свою політичну місію і функцію. В країні буде кордон», - сказав він.
«Хто критикує проект «Стіна»? Російські ЗМІ, Опозиційний блок, Тимошенко і канал «Інтер»... Мене взагалі дивує постановка питання, коли люди виступають проти кордону! Причому в нас найдовший кордон в Європі. І ці люди виступають проти кордону з ким? З воєнним союзом ОДКБ, де Білорусь і Російська Федерація? Це з ними нам не треба кордону?! Я не заодно з такими політиками, я проти них. Проти тих, хто виступає проти будівництва державного кордону», - наголосив Арсеній Яценюк.