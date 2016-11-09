Яценюк: проти будівництва кордону з РФ виступають російські ЗМІ, Опоблок, Тимошенко та "Інтер"

«Кордон повинен бути збудований. Кордон – це не Великий китайський мур. Кордон – це перша лінія оборони згідно з проектом, який розроблений спеціальними інститутами», - наголосив лідер політичної партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ».

Відповідаючи на запитання журналіста стосовно критики проекту державного кордону, Арсеній Яценюк підкреслив: «Уявіть, що ви хочете купити будинок. Віддали будівельникам 10% грошей. Приходите до них і кажете: де мій будинок? А там фундамент стоїть тільки та перший поверх. Ви кажете: мене це не влаштовує… Проект завершено тільки тоді, коли він повністю профінансований і зведений».

Арсеній Яценюк наголосив, що уряд під його головуванням почав будувати кордон із Росією, що не робилося протягом 25 років незалежності: «Я чітко зазначив, що це перша лінія оборони. Проект розробили спеціальні інститути, які запрошували в тому числі експертів з Ізраїлю, з країн-членів ЄС».

«Це не проект проти танків. Його ніхто ніколи таким не будував. Це такий самий проект, як зараз будують в Литві. Де стоять розумні модулі, є рокадна дорога, сітка, засоби електронного контролю, застосовуються безпілотники. Це облаштування державного кордону країни», - підкреслив лідер «Народного фронту».

«Поїдьте подивіться в Харкові той відрізок кордону, де добудовано. Де стоять бойові модулі, літають безпілотники…» - сказав Арсеній Яценюк.

«Прикордонна служба ніколи такого раніше не робила, але вони почали. Тобто в країні нарешті з’явився кордон!» - додав він.

Крім того, нагадав Арсеній Яценюк, спочатку проект оцінювали в 1 мільярд американських доларів, «але після трьох ітерацій він став коштувати 4 мільярди гривень, що за нинішнім курсом – 150 мільйонів доларів»: «Тобто ми скоротили вартість цього проекту в шість разів».

«Якщо десь якась будівельна фірма щось неправильно зробила і десь щось «спилили» - нехай відповідають. Я не будівельник, я прем’єр колишній, а тоді – діючий прем’єр. Я не будівник кордонів, я політик. І я виконав і буду виконувати свою політичну місію і функцію. В країні буде кордон», - сказав він.

«Хто критикує проект «Стіна»? Російські ЗМІ, Опозиційний блок, Тимошенко і канал «Інтер»... Мене взагалі дивує постановка питання, коли люди виступають проти кордону! Причому в нас найдовший кордон в Європі. І ці люди виступають проти кордону з ким? З воєнним союзом ОДКБ, де Білорусь і Російська Федерація? Це з ними нам не треба кордону?! Я не заодно з такими політиками, я проти них. Проти тих, хто виступає проти будівництва державного кордону», - наголосив Арсеній Яценюк.