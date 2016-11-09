Усі 9 тисяч справ щодо порушень при е-декларуванні передадуть в Печерський суд – нардеп

Відповідні зміни до статті 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо місця розгляду справ про порушення вимог фінансового контролю зафіксовані в законопроекті нардепа № 5373, зареєстрованому в парламенті 8 листопада.

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За словами Віталія Купрія, нині готується 9 тисяч справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з електронним декларуванням доходів чиновників і депутатів. «Усі ці справи повинен розглядати Печерський районний суд міста Києва, відповідно до місця розташування НАЗК. Проте така кількість справ просто паралізує роботу суду. Якісно їх розглянути неможливо навіть фізично, що дасть змогу правопорушникам уникнути справедливого покарання. Вважаю, що слід перенести розгляд цих справ за місцем проживання особи, яка притягується до адміністративної відповідальності», – заявив Віталій Купрій.

Політик також додав, що якщо ситуація не зміниться, суспільство отримає розквіт вибіркового правосуддя та «телефонного права». «Крім того, основна кількість порушників навіть не мешкає в Києві, що змусить їх їхати в столицю на розгляд своєї справи. При цьому реалізація права порушника на захист у цій ситуації може бути значно ускладнена», – зазначив Віталій Купрій.