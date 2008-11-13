Ющенко вже майже дозрів до звільнення Балоги?

Член НУНС Роман Зварич вважає, що у президента Віктора Ющенка "визріває рішення" щодо відставки голови його секретаріату Віктора Балоги.

Про це Зварич сказав, відповідаючи на питання журналістів у четвер.

При цьому він зазначив, що не може з упевненістю говорити про питання, які є виключно компетенцією президента.

"Але логічний ланцюжок думок президента мене наводить, принаймні на висновок, що назріває рішення (щодо відставки Балоги)", - сказав Зварич.

На прохання конкретизувати, що саме в діях президента навело його на таку думку, він відповів:

"Зокрема дві сказані речі: "Той, хто голосує за відставку Яценюка – голосує проти стабільності" і друге про те, що президент відмовляється няньчити Єдиний Центр".

"Я не думаю, що для президента не є секретом, що фактичним керівником ЄЦ є Віктор Балога. Але, коли ти когось звільняєш, то треба мати на приміті когось, кого призначиш", - зазначив Зварич.

Українська правда