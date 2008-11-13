Експерти бачать ще одного кандидата в спікери, який попсує кров Литвину

Політологи наразі не прогнозують, хто буде наступним головою Верховної Ради України, але допускають, що цю посаду може зайняти Володимир ЛИТВИН, Іван ПЛЮЩ або Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні «Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА», який зібрав відповіді експертів на запитання “хто може стати наступним спікером?”.

Відповідаючи на це запитання, керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО зазначив: «Може стати той же самий ЛАВРИНОВИЧ, може стати ЛИТВИН, а може з`явитися ще одна фігура, яка досить серйозно попсує кров ЛИТВИНУ”. На його думку, це питання є "дуже складним” для В.ЛИТВИНА, оскільки обрання голови Верховної Ради – це завжди “пакетний принцип”, пов`язаний з “обміном цієї посади на якісь інші посади”. На переконання В.НЕБОЖЕНКА, багато в чому вирішення питання, хто буде спікером, залежить від того, хто буде першим заступником голови ВР.

“Якщо не висувається ЛАВРИНОВИЧ, це означає, що в Партії регіонів тоді дійсно мало шансів отримати його. І тоді, дійсно, у ЛИТВИНА виникає можливість зайняти цей пост”, - сказав політолог.

Директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО заявив, що не готовий відповідати на таке запитання, оскільки може існувати чимало невідомих чинників, що впливатимуть на обрання голови ВР.

“Це рівняння з багатьма невідомими. Я не знаю, як склався переговорний процес між Партією регіонів і Секретаріатом Президента після вчорашнього голосування, як склались інші кадрові пропозиції. Лише після того , як стануть відомими цілий ряд ввідних, можна буде говорити про шанси ЛИТВИНА та інших”, - сказав він.

Голова Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олесь ДОНІЙ зазначив, що найкращою для парламенту була б компромісна кандидатура, але в сьогоднішніх умовах її поява видається мало реалістичною. За словами експерта, “литвинівці” могли б розіграти свою «золоту акцію» і у випадку формування у ВР “опозиційної конфігурації” політсил у складі Партії регіонів, Компартії, Блоку Литвина і Єдиного центру, і при формуванні «провладної» конфігурації – НУ-НС, БЮТ і знову таки Блок Литвина.

Водночас, на думку О.ДОНІЯ, перед загрозою розпуску парламенту Президентом, В.ЛИТВИНУ навряд чи є сенс ставати головою Верховної Ради на незначний період.

“Тож мають бути певні гарантії стабільності Верховної Ради. Якщо таких гарантій не буде, то це може відкрити дорогу для нової хвилі кандидатів»”, - вважає експерт.

Президент Української академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО вважає, що В.ЛИТВИН має непогані шанси стати спікером, бо проглядається, що за нього можуть проголосувати більше 226 депутатів.

Водночас політолог назвав Івана ПЛЮЩА (фракція НУ-НС) можливим конкурентом В.ЛИТВИНА, однак він дає йому менше шансів на перемогу.

У свою чергу директор політико-правових програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені О. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО висловив думку, що кандидатура В.ЛИТВИНА матиме шанси на обрання у разі формування більшості і у складі «Партія регіонів – Блок Литвина – КПУ - частина НУ-НС», і у форматі «БЮТ - Блок Литвина - КПУ - частина НУ-НС».

“Інше питання при обранні ЛИТВИНА, цей його позиція щодо позачергових виборів. Поки він публічно заявляє про те, що він не стане спікером лише для того, щоб запустити механізм цих виборів. Це чинник також важливий і залежить від зацікавленості у виборах сил, що його підтримують”, - зазначив політолог.

“Альтернативними фігурами можуть стати ПЛЮЩ, ЛАВРИНОВИЧ або інші кандидатури. Я поки що не бачу реальної можливості для того, щоб спікер був обраний широкою міжфракційною конфігурацією за участю всіх основних політичних сил, і який би при цьому не претендував на самостійну гру, а просто забезпечував нормальну діяльність парламенту», - зазначив Ю.ЯКИМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада ВР звільнила А.ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ і 20 - від Блоку Литвина.

Голосування відбувалося за допомогою системи «Рада», а не таємно бюлетенями, як це передбачено Регламентом.

Після цього в парламенті було зареєстровано проект постанови про обрання В.ЛИТВИНА головою Верховної Ради України. Автор документа - народний депутат Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО (“Наша Україна – Народна самооборона”).