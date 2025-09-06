Це унікальний випадок, оскільки, навіть поліція визнала, що мотивом злочину була саме національність потерпілих.

В одному з районів польської столиці Варшави у вечірній час було скоєно напад на групу молодих громадян України.

За даними поліції, інцидент стався біля магазину, де спочатку нападники ображали українців через їхню національність, а потім жорстоко побили, пише Raport Warszawski. Повідомляється, що жінка, яка супроводжувала постраждалих, зателефонувала в поліцію і зняла все, що відбувається, на телефон.

У результаті нападу, одного з українців госпіталізували.

У поліції зазначили, що ключовим доказом став відеозапис, зроблений свідком. Саме завдяки йому поліцейським вдалося встановити особи нападників.

Наступного дня патрульні затримали 41-річного чоловіка. Кілька годин по тому у квартирі у варшавському районі Бялоленка було заарештовано ще двох чоловіків 28-ми і 36-ти років.

Усім трьом висунуто обвинувачення. Зокрема, 41-річному фігуранту висунуто обвинувачення в участі в нападі. 28-річному чоловікові - в нанесенні тілесних ушкоджень, образі особи за національною ознакою та погрозах свідку. 36-річному нападнику висунуто обвинувачення в нападі, образі особи та зберіганні наркотиків.

Напад і образа за національною ознакою караються позбавленням волі на строк до п'яти років.

Видання зазначило, що цей випадок унікальний, оскільки, за даними поліції, мотивом злочину, безсумнівно, була національність потерпілих.

