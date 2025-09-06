Росіянам вдалося локалізувати виробництво "шахедів", тож пряма залежність від Ірану послабилась.

Підтримка Росії з боку Ірану знизилася з початку війни. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю Новини.LIVE.

За його словами, об'єми іранської допомоги Росії значно впали у порівнянні з минулими роками. Зниження перш за все пов'язано з конфліктами на Близькому Сході та загостренням ситуації не лише в регіоні, а і в самому Ірані.

Іран найактивніше допомагав Росії постачанням ударних безпілотників типу "шахед", а також передавав іншу номенклатуру озброєння. Втім, росіянам вдалося локалізувати виробництво "шахедів", тож пряма залежність від Ірану послабилась.

Відео дня

Як зазначив Юсов, Росія наростила виробництво ударних безпілотників "Шахед", або "Герань-2", і зараз може випускати до 2 700 штук на місяць.

Іран та Росія - головні новини

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну розроблені в Ірані ударні дрони Shahed-136 неодноразово атакували міста України. Наразі Іран шкодує про деякі аспекти угоди, за якою він надав Росії свої вітчизняні дрони.

Як пише CNN, Тегеран почав розчаровуватися у Москві, оскільки майже 90% виробництва Shahed розташовано на території Росії. Більше того, країна-агресор почала виготовляти більш досконалі версії з обмеженим іранським внеском.

Вас також можуть зацікавити новини: