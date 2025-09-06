У новинці IPS-панель на 27 дюймів з 2К-роздільною здатністю і 99% охопленням колірного простору sRGB.

В асортименті китайської компанії AOC з'явилася нова модель бюджетного монітора. Новинка називається AOC 27B35H і при ціні 100 доларів позиціюється як одне з найбільш вигідних рішень у своїй категорії, пише ITHome.

Це IPS-монітор з діагоналлю 27 дюймів, роздільною здатністю 2560×1440 пікселів і частотою оновлення 144 Гц. Час відгуку становить 0,5 мс MPRT і 4 мс GtG. Коефіцієнт статичної контрастності – 1500:1.

Монітор має пікову яскравість 300 ніт, 8-бітну глибину кольору та охоплює 99% колірного простору sRGB і 90% DCI-P3. Технологія Adaptive Sync, яка зводить до мінімуму розриви зображення, теж на місці. Порти: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, 3,5 мм. Підтримується кріплення VESA (100×100 мм). Регульована підставка додається.

У Китаї за монітор просять усього 749 юанів, $100 (близько 4300 грн). Оскільки пристрої китайської компанії швидко перебираються в онлайн-магазини, поява AOC 27B35H на AliExpress питання часу.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, майже 55% користувачів ПК все ще використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. Зі свого боку на 2К пересіли всього 20% геймерів. А найпопулярнішою відеокартою стала RTX 4060.

Раніше оглядачі Tom's Hardware називали найкращі монітори для ігрового комп'ютера у 2025 році. Вийшов невеликий список із шести пристроїв під різні запити і бюджет.

