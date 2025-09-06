Наступ РФ на фронті триватиме до реальних перемовин, - Юсов

До моменту реальних перемовин про завершення війни росіяни будуть утримувати високі темпи наступу на фронті. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Новини.LIVE.
Головна мета росіян до перемовин — продемонструвати, що вони контролюють якомога більше території. Для цього вони зокрема використовують тактику фейкових захоплень населених пунктів, пояснив Юсов.
"І ця історія про "прапороносців", яких відправляють лише з однією метою забігти вглиб населеного пункту і навіть не захопити його, а просто поставити прапор, сфотографувати, і в принципі, на цьому їхня місія закінчується", - зазначив представник ГУР.
Також Юсов прокоментував відео з російського генштабу, де Одеська та Миколаївська область позначені як територія РФ. Він зазначив, що це показовий жест та дезінформаційна кампанія.
Війна в Україні - перспективи припинення вогню
Як повідомляв УНІАН, раніше Юсов заявив, що для того, щоб війна в Україні закінчилася до кінця 2026 року, має співпасти багато факторів.
Йдеться, за його словами, про посилення санкційного, економічного тиску на державу-агресора, посилення оборонної та економічної допомоги для України, більш жорстку позицію партнерів України.