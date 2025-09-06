Наступ РФ на фронті триватиме до реальних перемовин, - Юсов

Росіяни хочуть продемонструвати, що контролюють якомога більше територій.

До моменту реальних перемовин про завершення війни росіяни будуть утримувати високі темпи наступу на фронті. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Новини.LIVE.

Головна мета росіян до перемовин — продемонструвати, що вони контролюють якомога більше території. Для цього вони зокрема використовують тактику фейкових захоплень населених пунктів, пояснив Юсов.

"І ця історія про "прапороносців", яких відправляють лише з однією метою забігти вглиб населеного пункту і навіть не захопити його, а просто поставити прапор, сфотографувати, і в принципі, на цьому їхня місія закінчується", - зазначив представник ГУР.

Також Юсов прокоментував відео з російського генштабу, де Одеська та Миколаївська область позначені як територія РФ. Він зазначив, що це показовий жест та дезінформаційна кампанія.

Війна в Україні - перспективи припинення вогню

Як повідомляв УНІАН, раніше Юсов заявив, що для того, щоб війна в Україні закінчилася до кінця 2026 року, має співпасти багато факторів.

Йдеться, за його словами, про посилення санкційного, економічного тиску на державу-агресора, посилення оборонної та економічної допомоги для України, більш жорстку позицію партнерів України.

