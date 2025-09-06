Студія збирається провести великі зміни.

Після скандалу з платними DLC кланами у Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 розробники оголосили про повернення коштів за попередні замовлення в Playstation Store. Усі, хто встиг оформити передзамовлення до 8 вересня, отримають гроші назад.

Причиною став спірний підхід The Chinese Room і Paradox Interactive до додаткового контенту. Клани Ласомбра і Тореадор пропонуються тільки в найдорожчому виданні за 2400 гривень, що викликало критику гравців і журналістів. Розробники пообіцяли переглянути систему монетизації.

Офіційний акаунт Bloodlines 2 уточнив, що подробиці змін буде опубліковано 17 вересня, а оформити нове попереднє замовлення в PS Store можна до 21 жовтня. Поки що невідомо, чи торкнеться компенсація інших цифрових платформ.

Відео дня

Реліз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 заплановано на 21 жовтня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що Paradox прокоментувала закриті за донатом клани у Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Видавець запевнив, що дослухається до фідбеку від гравців і щось змінить до релізу гри.

Вас також можуть зацікавити новини: