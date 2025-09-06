Венесуельські F-16 демонстративно пролетіли над есмінцем США

Два венесуельські F-16 пролетіли над американським есмінцем у міжнародних водах, загострюючи напруженість між США та Венесуелою в Карибському басейні.

У четвер два венесуельські винищувачі F-16 пролетіли над есмінцем ВМС США USS Jason Dunham у міжнародних водах. Пентагон назвав цей крок "дуже провокаційним", пише Business Insider.

"Цей вкрай провокаційний крок був розроблений для того, щоб перешкодити нашим операціям з боротьби з наркотероризмом", – заявили у Пентагоні.

Інцидент стався через кілька днів після того, як президент Дональд Трамп санкціонував удар по підозрюваному судну з наркотиками, що походило з Венесуели.

CBS News ідентифікував венесуельські літаки як F-16, а американський корабель – як есмінець класу Arleigh Burke. Представники Міністерства оборони США назвали це "демонстрацією сили".

Військово-морські сили США підтвердили ці дані Business Insider. Пентагон не надав додаткових коментарів.

"Картелю, який керує Венесуелою, наполегливо рекомендується не вживати подальших зусиль для перешкоджання, стримування або втручання в операції з боротьби з наркотиками та тероризмом", – додали у відомстві.

У 1980-х Венесуела придбала близько двох десятків F-16 у США, проте на сьогодні у строю залишилося лише кілька через ембарго на запчастини. Крім того, країна експлуатує невеликий парк винищувачів Су-30.

Есмінець Jason Dunham – один із кількох кораблів, які ВМС США розгорнули у Карибському басейні та поблизу Південної Америки. Американська флотилія включає три есмінці, прибережний бойовий корабель, крейсер, десантну групу та підводний човен з керованими ракетами, а також морський патрульний літак P-8 Poseidon.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро засудив присутність американських військ і оголосив про власні заходи у відповідь. Напруга зросла після того, як США завдали удару по судну, яке нібито перевозило наркотики з Венесуели, вбивши майже десять людей.

Цей напад відзначив "радикальний поворот від багаторічних операцій з боротьби з наркотиками, які зазвичай проводила Берегова охорона США".

Напруга між США та Венесуелою

Як повідомляв УНІАН, США спрямували до берегів Венесуели військову флотилію з великою кількістю морської піхоти. Це може бути частиною плану з повалення режиму Ніколаса Мадуро, в тому числі прямої спроби його ліквідації.

Деякі джерела переконані, що це є підготовкою до спроби захопити Мадуро подібно до того, як у 1989 році американські військові захопили президента Панами Мануеля Нор'єгу, якого звинуватили у кришуванні наркоторгівлі.

Перед цим Трамп неодноразово заявляв, що "усі варіанти залишаються на столі", включно з військовим втручанням, хоча реальної збройної операції США проти Венесуели не відбулося.

