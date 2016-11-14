В БПП закликають українців не підтримувати акцію протесту опозиції
Фракція "Блок Петра Порошенко" закликає громадян України не підтримувати акцію протесту, заплановану опозиційними силами на 15 листопада в Києві.
Про це заявила заступник голови фракції БПП Ірина Луценко на засіданні Погоджувальної ради в парламенті, повідомляє Depo.ua.
"Ми, як партія влади, яка взяла на себе відповідальність за Україну в цей важкий час, закликаємо свідомих українців не підтримувати ці ганебні акції, ці деструктивні дії і не підтримувати акторів і актрис цього шоу", - сказала заступник голови фракції.
Луценко назвала ці акції "псевдомайданом, а точніше антимайданом". "Його будуть очолювати колишні представники Партії регіонів, які стріляли в людей на Майдані, разом з представниками опозиційних сил, які сиділи у в'язниці за тієї партії регіонів", - заявила депутат.
За словами Луценка, учасникам акцій платять за це гроші. "Криваві гроші Кремля", - додала вона.
Нагадаємо, 11 листопада в СБУ повідомили, що Росія планує розпочати "розкачувати" ситуацію в Україні за допомогою протестних акцій 14 і 15 листопада.
Сьогодні лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що 15 листопада в Києві починається безстрокова акція "ошуканих вкладників".