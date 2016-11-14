В БПП закликають українців не підтримувати акцію протесту опозиції

Про це заявила заступник голови фракції БПП Ірина Луценко на засіданні Погоджувальної ради в парламенті, повідомляє Depo.ua.

"Ми, як партія влади, яка взяла на себе відповідальність за Україну в цей важкий час, закликаємо свідомих українців не підтримувати ці ганебні акції, ці деструктивні дії і не підтримувати акторів і актрис цього шоу", - сказала заступник голови фракції.

Луценко назвала ці акції "псевдомайданом, а точніше антимайданом". "Його будуть очолювати колишні представники Партії регіонів, які стріляли в людей на Майдані, разом з представниками опозиційних сил, які сиділи у в'язниці за тієї партії регіонів", - заявила депутат.

За словами Луценка, учасникам акцій платять за це гроші. "Криваві гроші Кремля", - додала вона.

Нагадаємо, 11 листопада в СБУ повідомили, що Росія планує розпочати "розкачувати" ситуацію в Україні за допомогою протестних акцій 14 і 15 листопада.

Сьогодні лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що 15 листопада в Києві починається безстрокова акція "ошуканих вкладників".