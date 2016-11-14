Метою візитів Яценюка до світових столиць є підтримка України в нових міжнародних умовах - дипломат

Про це заявив радник лідера партії "Народний фронт" Арсенія Яценюка з міжнародних питань, заступник міністра закордонних справ України (2014 рік) Данило Лубківський напередодні візиту до Берліна, який запланований на 14-15 листопада.

Він нагадав, що за останні півроку відбулися дві зустрічі Арсенія Яценюка з Віце-президентом США Джо Байденом у Вашингтоні: "У серпні, під час загострення російських провокацій, відбулися переговори з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском і керівництвом НАТО у Брюсселі. У понеділок Арсеній Яценюк відвідає Берлін для зустрічі з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Наприкінці місяця заплановані зустрічі з Президентом Європейського парламенту та високими представниками Європейської Комісії у Брюсселі. Триває наш постійний діалог на рівні багатьох іноземних партнерів та дипломатичних представників. Уся ця робота підпорядкована головній справі – підтримати Україну, не допустити "втрати" інтересу чи малодушної "втоми", мобілізувати друзів".

"У світі є високий рівень поваги і довіри до Яценюка та його урядової команди. Це, безумовно, мусить працювати в інтересах всієї держави. Особливо зараз, коли продовжує формуватися нова міжнародна реальність. Нідерландське голосування, референдум у Британії про вихід з ЄС, обрання Дональда Трампа Президентом Сполучених Штатів – ці найпомітніші для суспільної думки ознаки нової реальності вже мають і матимуть далі вплив на Україну. У 2017 році – році багатьох важливих виборів - ми можемо побачити нову Європу. Для нас нова реальність не завжди буде прихильною. Багато речей стають непередбачуваними. Чимало загроз відволікатимуть міжнародну увагу від України. За таких умов нам треба значно посилити зовнішньополітичну активність. Забезпечення та погіршені умови, в яких перебуває національна дипломатія, - часто нікчемні. Це принизливо для багатьох талановитих українських дипломатів. Треба істотно збільшити фінансування системи. І, найважливіше, потрібні нові ідеї та нові люди, потрібен новий настрій",- наголосив радник Арсенія Яценюка.

"Нова реальність змушує до грамотних висновків. Україна не може собі дозволити примножувати невизначеність. Нам потрібна державна, політична та інституційна стабільність – на осяжний період часу – два-три роки. Цей час потрібен не як втеча від проблем, а як додаткова можливість для роботи, для переконливої роботи. І якнайретельніше нам треба берегти довіру із та поміж союзниками. Саме про це йтиметься і задля цього відбудеться зустріч Яценюка з Ангелою Меркель. Головними темами будуть питання політичної стабільності в Україні, безпековий процес і взаємодії в нових міжнародних умовах. Вагу і значення позиції Ангели Меркель важко переоцінити", -підкреслив Данило Лубківський.

За його словами, «лідерська відповідальність насамперед лежить на Президентові і керівництві держави, але є й відповідальність усіх національних політичних сил": "Ми повинні дотримуватися єдиного порядку денного. Це – спільний захист суверенітету і безпеки. Це – тиск на Росію і протидія агресору. Це – єдність навколо євроатлантичного курсу і водночас єдність у захисті наших інтересів у співпраці з партнерами".

"Ми можемо і мусимо здійснювати більш творчу, цікаву і динамічну зовнішню політику.Вона повинна виражатися у різних форматах та розумних ініціативах. Ми повинні виховувати в собі вміння дотримуватися консолідованої позиції. Це – найкраща ознака зрілої державності. Добрим прикладом є тиск, щоб не допустити контроль "Газпрому" над газопроводом OPAL. Добрим прикладом є спільна позиція стосовно безвізового режиму. Нам треба більше спільних і переконливих прикладів. І нам потрібна переконлива розмова не лише з лідерами, а з суспільствами Сполучених Штатів і Європи – робота з тими настроями, які зараз формують нову міжнародну реальність", - наголосив Данило Лубківський.