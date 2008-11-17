Нардеп підозрює Мінпаливенерго у лобіюванні «приватників»

Міністерство палива і енергетики несе пряму відповідальність за скорочення вироблення в Україні електроенергії, зупинку ядерних і теплових енергоблоків, затоварювання складів ТЕС і вугільних підприємств енергетичним вугіллям, а також зрив розрахунків за його постачання.

Про це говориться в переданому агентству УНІАН коментарі народного депутата України, заступника голови Комітету Верховної Ради з ПЕК Юрія БОЙКО.

«З 15 вересня за рішенням Мінпаливенерго Україна почала імпорт російської електроенергії в обсягу 500 МВт на місяць. Це було зроблено негласно, крадькома, в режимі секретності. Ці дії призвели до скорочення вироблення електричної енергії в Україні та зупинки наших власних генеруючих потужностей», - сказав Ю.БОЙКО.

Як зазначив депутат, рішення про імпорт електроенергії з Росії було ухвалене вже після появи перших ознак спаду промислового виробництва в Україні (за даними Держкомстату, в серпні і вересні спад становив 0,5% і 4,5% відповідно) і скорочення споживання електроенергії, що супроводжувало його.

«Ще тоді я критикував це рішення як таке, що не відповідає національним інтересам і збільшує енергетичну залежність нашої країни від Росії, що прямо суперечить програмним принципам діючої коаліції», - зазначив Ю.БОЙКО.

«Сьогодні, коли скорочення попиту на електроенергію стало обвальним, наявність зобов`язань щодо закупівлі електроенергії в Росії викликала подальше падіння внутрішнього виробництва електроенергії, перевиробництво вугілля і зрив розрахунків за нього», - вважає депутат.

«У листопаді потужності ТЕС України завантажені всього на 35% від їх встановленої потужності; споживання електроенергії в жовтні скоротилося в цілому по країні на 7,1%, зокрема, й металургії – на 28%, нафтохімії – на 24%, – заявив Ю.БОЙКО. – Навіщо в цих умовах країна ввозить імпортну електроенергію, яка дорожче вітчизняної?».

На думку Ю.БОЙКА, політика Мінпаливенерго у сфері імпорту-експорту електроенергії призвела до скорочення вироблення струму не тільки в тепловій генерації, але й по НАЕК «Енергоатом», що оголосила про продовження термінів простою трьох атомних енергоблоків через зниження споживання електроенергії. Крім того, НАЕК «Енергоатом» розглядає виведення з експлуатації ще одного енергоблоку, що є безпрецедентним в період опалювального сезону.

«Я неодноразово заявляв, що реальне підгрунтя імпортно-експортної політики Мінпаливенерго полягає в тому, щоб дати заробити приватній посередницькій компанії, що контролює 100% імпорту струму до України і 92% його експорту. У сьогоднішніх умовах за цю політику доводиться розплачуватися всій країні», - вважає Ю.БОЙКО.