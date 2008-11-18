Рада розійшлася до четверга

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито. Наступне відбудеться у четвер, 20 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати проголосували за постанову «Про внесення змін до календарного плану роботи Верховної Ради України». «За» проголосувало 300 із 442 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Не голосували за постанову в повному складі фракція Комуністичної партії України, з фракції «Наша Україна – Народна самооборона» документ підтримали лише чотири народних депутати.

Змінами до календарного плану передбачено, що сьогодні та завтра народні депутати працюватимуть в комітетах, а в четвер о 10.00 розпочнеться ранкове пленарне засідання. (Цього тижня парламент мав працювати у пленарному режимі - УНІАН).

Перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що уряд подав на розгляд парламенту чотири антикризові законопроекти, також у парламенті зареєстровані альтернативні законопроекти з цього питання від народних депутатів. За його словами, в ситуації, коли не обрано голову ВР, доцільно попрацювати в комітетах над підготовкою даних законопроектів до розгляду в сесійній залі.

Як відомо, тільки голова ВР має право підпису законів, які ухвалюються парламентом і потім передаються на підпис Президентові України.