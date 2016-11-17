Сейм Литви закликав Євросоюз подовжити санкції щодо Росії

За резолюцію проголосували 105 депутатів, проти не було нікого, один утримався, повідомляє Delfi.

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"Сейм закликає держави ЄС подовжити санкції щодо Російської Федерації до повної реалізації Мінських угод", - йдеться в документі.

Як зазначає литовський парламент, "зараз будь-які спроби пом'якшити чи скасувати санкції щодо Російської Федерації заохотили б агресивну політику Росії й підвищили б загрозу для безпеки України, Литви та всієї Європи".

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада президент Франції Франсуа Олланд заявив, що ЄС піде на скасування санкцій проти РФ, якщо Кремль повністю виконуватиме Мінські домовленості.