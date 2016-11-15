Олланд розповів про умови, за яких ЄС скасує санкції проти Росії
ЄС піде на скасування санкцій проти РФ, якщо Кремль повністю виконуватиме Мінські домовленості.
Президент Франції Франсуа Олланд заявляє, що санкції з Росії можуть бути зняті лише у разі повного виконання нею Мінських домовленостей.
Про це він заявив в ефірі телеканалу France 24, повідомляє посольство України у Франції в Twitter.
«Президент Ф.Олланд для @FRANCE24:Санкції з РФ можуть бути зняті лише у разі повного виконання Мінських домовленостей», - йдеться в повідомленні.
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При цьому, Олланд підкреслив, що з Росією все потрібно співпрацювати.
«Ми повинні співпрацювати з Росією, у нас є спільні інтереси», - цитує у Twitter телеканалу France 24 французького президента.
VIDEO - EXCLUSIVE - François Hollande: "we need to engage with Russia, we have common interests" https://t.co/p2H3a07gc5pic.twitter.com/N5XZweCJ8D— FRANCE 24 English (@France24_en) 15 ноября 2016 г.
Як повідомляв УНІАН, вчора, 14 листопада, президент України Петро Порошенко висловив переконання, що на саміті Ради ЄС у грудні санкції проти Росії будуть продовжені.