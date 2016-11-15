Олланд розповів про умови, за яких ЄС скасує санкції проти Росії

21:01, 15 листопада 2016
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ЄС піде на скасування санкцій проти РФ, якщо Кремль повністю виконуватиме Мінські домовленості.

Франсуа Олланд / REUTERS

Президент Франції Франсуа Олланд заявляє, що санкції з Росії можуть бути зняті лише у разі повного виконання нею Мінських домовленостей.

Про це він заявив в ефірі телеканалу France 24, повідомляє посольство України у Франції в Twitter.

«Президент Ф.Олланд для @FRANCE24:Санкції з РФ можуть бути зняті лише у разі повного виконання Мінських домовленостей», - йдеться в повідомленні.

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При цьому, Олланд підкреслив, що з Росією все потрібно співпрацювати.

«Ми повинні співпрацювати з Росією, у нас є спільні інтереси», - цитує у Twitter телеканалу France 24 французького президента.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 14 листопада, президент України Петро Порошенко висловив переконання, що на саміті Ради ЄС у грудні санкції проти Росії будуть продовжені.

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