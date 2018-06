Олланд розповів про умови, за яких ЄС скасує санкції проти Росії

Президент Франції Франсуа Олланд заявляє, що санкції з Росії можуть бути зняті лише у разі повного виконання нею Мінських домовленостей.

Про це він заявив в ефірі телеканалу France 24, повідомляє посольство України у Франції в Twitter.

«Президент Ф.Олланд для @FRANCE24:Санкції з РФ можуть бути зняті лише у разі повного виконання Мінських домовленостей», - йдеться в повідомленні.

При цьому, Олланд підкреслив, що з Росією все потрібно співпрацювати.

«Ми повинні співпрацювати з Росією, у нас є спільні інтереси», - цитує у Twitter телеканалу France 24 французького президента.

