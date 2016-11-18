Цього року повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти нацбезпеки 28 особам - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на спільній прес-конференції з головою Служби безпеки України Василем Грицаком повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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"Протягом цього року повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України і громадської безпеки та міжнародного права 28 особам, з них 20 громадян Російської Федерації, і в тому числі 14 генералів та адміралів, два полковника збройних сил Російської Федерації", - наголосив Луценко.

За словами генпрокурора, "до суду направлено 9 обвинувальних актів про злочини вказаної категорії та отримано 14 обвинувальних вироків щодо 14 осіб".