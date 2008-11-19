Черновецькому готують гамбурзький рахунок?

Замість того, щоб запропонувати професійну антикризову програму, Черновецький перекладає тягар кризи на киян. Про це в ефірі радіо «Голос Києва» КДРТРК заявив голова Української селянської демократичної партії та депутат Київради від Блоку Віталія Кличка Дмитро Андрієвський.

«Пан Черновецький прийшов до влади на популістських гаслах. Продовжує діяти таким чином він і сьогодні. Підвищення тарифів на ЖКГ для підприємців, збільшення оренди на землю зумовить подорожчання послуг і товарів. Такий тиск на київський бізнес, на київську економіку в умовах кризи призведе до того, що все більше підприємств будуть зупинятися, і ще більше людей втратять роботу. І, як наслідок, надходження до і так проблемного бюджету будуть зменшуватися. Тому, я думаю, що вже навесні кияни будуть готові пред`явити Черновецькому так званий гамбурзький рахунок», - заявив Дмитро Андрієвський.

Відповідаючи на питання, чи означатимуть висновки Антимонопольного комітету, що тарифи на проїзд у комунальному транспорті будуть зменшені, Дмитро Андрієвський зазначив, що подорожчання проїзду стало можливим завдяки рішенню, яке ухвалила підконтрольна Черновецькому більшість: «Сьогодні треба працювати над зменшенням тарифів. А говорити про Антимонопольний комітет, про інші державні заходи з регулювання вартості проїзду у Києві немає сенсу. Київрада повинна виправити помилку - підготувати проект рішення, яким має зобов`язати адміністрацію зменшити тарифи та проголосувати його на сесії».