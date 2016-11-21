Той, хто намагається сфальшувати Майдан, приречений на поразку - Турчинов

Про це йдеться у зверненні Турчинова з нагоди Дня гідності та свободи, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

«Досвід Помаранчевого майдану і Революції гідності доводить, що ні гроші, ні партійна кон’юнктура, ні політичні інтереси не можуть організувати Майдан. Лише народ, його воля здатні створити справжній Майдан і справжню революцію. А той, хто намагається сфальшувати Майдан, створивши штучну кальку, підпорядкувати його своїм амбіціям та інтересам, буде приречений на поразку», - заявив Турчинов.

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За його словами, «Майдан – це воля та душа народу. Її неможливо ні підробити, ні зупинити, ні знищити».

Турчинов нагадав, що три роки тому українці вийшли на Майдан, щоб захистити свій вибір, отримати можливість побудувати цивілізовану, європейську, демократичну, вільну Україну.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи. Це свято було започатковане указом президента України Петра Порошенка 13 листопада 2014 року.