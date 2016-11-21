Порошенко, Гройсман та прем’єр Хорватії вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні (фото)

Як повідомляється на Урядовому порталі, президент та глави урядів України і Хорватії з нагоди Дня гідності та свободи в день третьої річниці початку Революції Гідності поклали квіти та запалили лампадки біля пам’ятного Хреста на Алеї Героїв Небесної сотні.

Під час заходів вони поспілкувався із людьми, які також прийшли вшанувати пам'ять загиблих героїв, зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Республіки Хорватія сьогодні перебуває в Україні з офіційним візитом.

"Це історичний візит. За 25 років жоден прем'єр Хорватії не відвідував Україну", - зазначив Гройсман.