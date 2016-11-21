Порошенко, Гройсман та прем’єр Хорватії вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні (фото)
16:30, 21 листопада 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко разом з прем’єр-міністрами України та Хорватії Володимиром Гройсманом та Андреєм Пленковичем вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні в Києві.
Порошенко, Гройсман та Пленкович вшанували пам'ять загиблих героїв / Фото УНІАН
Як повідомляється на Урядовому порталі, президент та глави урядів України і Хорватії з нагоди Дня гідності та свободи в день третьої річниці початку Революції Гідності поклали квіти та запалили лампадки біля пам’ятного Хреста на Алеї Героїв Небесної сотні.
Порошенко, Гройсман та Пленкович вшанували пам'ять загиблих героїв / Фото УНІАН
Під час заходів вони поспілкувався із людьми, які також прийшли вшанувати пам'ять загиблих героїв, зазначається в повідомленні.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Республіки Хорватія сьогодні перебуває в Україні з офіційним візитом.
"Це історичний візит. За 25 років жоден прем'єр Хорватії не відвідував Україну", - зазначив Гройсман.
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