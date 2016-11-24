За ініціативи України в ООН обговорили питання захисту критичної інфраструктури від тероризму
За ініціативи делегації України відбулося засідання Ради Безпеки ООН щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури від терористичних атак.
Про це повідомляється на сторінці Постійного представництва України при ООН.
"Активізація терористичної діяльності таких організацій, як Аль-Каїда, ІДІЛ, Боко Харам, Аш-Шабаб, Аль-Нусра тощо, вимагає від міжнародної спільноти консолідації зусиль з метою розробки сучасних методів захисту об'єктів критичної інфраструктури. Насамперед, це стосується сфер телекомунікації, промисловості, транспорту, нафто- та газовидобування", - заявив Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на відкритті засідання.
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Делегація України відзначила низку завдань, реалізація яких сприятиме посиленню захисту об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, мова йде про координацію та співпрацю причетних органів влади держав, в тому числі в контексті обміну інформацією про існуючі загрози та вразливість об'єктів інфраструктури. Також, це серед таких завдань названо оцінку ризиків та кризовий менеджмент; розробку сучасних методів запобігання та протидії фізичним й електронним атакам проти об’єктів критичної інфраструктури; організацію державно-приватного партнерства в галузі безпеки.
З метою вдосконалення шляхів захисту об'єктів критичної інфраструктури від терористичних атак у 2017 р. делегація України планує внести на розгляд держав-членів Ради Безпеки ООН проект відповідного рішення.