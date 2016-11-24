За ініціативи України в ООН обговорили питання захисту критичної інфраструктури від тероризму

Про це повідомляється на сторінці Постійного представництва України при ООН.

"Активізація терористичної діяльності таких організацій, як Аль-Каїда, ІДІЛ, Боко Харам, Аш-Шабаб, Аль-Нусра тощо, вимагає від міжнародної спільноти консолідації зусиль з метою розробки сучасних методів захисту об'єктів критичної інфраструктури. Насамперед, це стосується сфер телекомунікації, промисловості, транспорту, нафто- та газовидобування", - заявив Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на відкритті засідання.

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Делегація України відзначила низку завдань, реалізація яких сприятиме посиленню захисту об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, мова йде про координацію та співпрацю причетних органів влади держав, в тому числі в контексті обміну інформацією про існуючі загрози та вразливість об'єктів інфраструктури. Також, це серед таких завдань названо оцінку ризиків та кризовий менеджмент; розробку сучасних методів запобігання та протидії фізичним й електронним атакам проти об’єктів критичної інфраструктури; організацію державно-приватного партнерства в галузі безпеки.

З метою вдосконалення шляхів захисту об'єктів критичної інфраструктури від терористичних атак у 2017 р. делегація України планує внести на розгляд держав-членів Ради Безпеки ООН проект відповідного рішення.