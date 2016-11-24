Напад на культцентр України у Москві та спалення прапора: з'явилися фото й відео
Група хуліганів напала на культурний центр України у Москві, спалила український прапор й зробила провокаційний напис на стіні будівлі.
Інцидент стався 22 листопада.
Міністерство закордонних справ України заявило рішучий протест російській стороні, наголосивши на вимогах невідкладного розслідування нападу на Культурний центр України в Москві й закликавши до публічності судового вироку всім причетним до його скоєння.
У мережі вже з'явилися фото та відео нападу:
Як повідомляв УНІАН, 21 вересня у Москві співробітники Культурного центру України з числа громадян Росії захопили будівлю Центру, призначеного Україною гендиректора Володимира Іонова не пускали на робоче місце, а у його кабінеті було змінено замок.
Як пояснив представник омбудсмена України в Росії Володимир Шрейдлер, двері заблокували співробітники, які підтримують бойовиків на Донбасі.
Пізніше у Державному управлінні справами повідомили, що Національний культурний центр України в Москві працює в штатному режимі.