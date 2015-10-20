МЗС жорстко засуджує захоплення РФ культурних, матеріальних та історичних цінностей України в Криму

На цьому наголошується в переданому УНІАН коментар МЗС України у зв’язку із прийняттям урядом Російської Федерації розпорядження від 17 жовтня 2015 року щодо віднесення об’єктів культурної спадщини, розташованих в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, до об’єктів культурної спадщини федерального значення.

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Як зазначається в документі, Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із ухваленим російським урядом рішенням: «Це, зокрема, стосується й включених до Попереднього списку культурних і природних об’єктів (Tentative List) України, які можуть претендувати на включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, розташованих на півострові культурних об’єктів «Бахчисарайський палац кримських ханів», «Історичне оточення столиці кримських ханів м.Бахчисарай», «Комплекс пам’яток VI-XVI століть Судацької фортеці» та «Культурний ландшафт «Печерних міст» Кримської Готії».

МЗС України підкреслює, що резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 р. «Територіальна цілісність України» підтверджує визнання територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, заявляє про невизнання кримського «референдуму» від 16 березня 2014 р., закликає всі держави, міжнародні організації та спеціалізовані установи не визнавати ніяких змін статусу Автономної Республіки Крим та м.Севастополь на підставі вищезазначеного референдуму, а також утримуватися від будь-яких дій або поведінки, які можуть бути інтерпретовані як визнання будь-якої зміни статусу.

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«У світлі згаданої резолюції Генасамблеї ООН, Виконавча рада ЮНЕСКО на своїх 194-й та 195-й сесіях у 2014 році, а також 196-й та 197-й сесіях у 2015 році послідовно приймає рішення щодо безпосередньої участі ЮНЕСКО та її конвенційних органів у моніторинг ситуації в АР Крим та м.Севастополь (Україна) у межах мандату цієї Організації», - заявляє МЗС України та закликає міжнародну спільноту засудити будь-які спроби Російської Федерації привласнити культурну спадщину України та вимагає від російської сторони негайного скасування зазначеного розпорядження уряду, здійснення безумовного виконання Росією своїх зобов’язань відповідно до норм міжнародного права, поваги суверенітету і територіальної цілісності України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 жовтня, російські ЗМІ поінформували, що РФ внесла до списку своєї культурної спадщини 220 історичних об'єктів Автономної Республіки Крим. «Російський прем'єр Дмитро Медведєв підписав документ про внесення 220 об'єктів на території півострова Крим і Севастополя у список об'єктів культурної спадщини федерального значення», - повідомили ЗМІ і додали, що «мінкультури тепер має включити ці об'єкти до державного реєстру об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури) народів Росії».

Довідка УНІАН. Минулої весни Росія окупувала український Крим.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. 7 жовтня президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Країни Заходу також не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій.