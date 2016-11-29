Кучма озвучив залежний від Януковича сценарій, за яким "і Крим був би наш, й на Донбасі такого б не було"

На його думку, протестувальники розійшлися б з вулиць Києва, якби уряд Миколи Азарова був відправлений у відставку, передає 112 Україна.

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"У Януковича була стовідсоткова можливість вирішити цю проблему і самому не тікати. Ми втрьох - я, Кравчук і Ющенко - неодноразово з ним зустрічалися, пропонували йому відправити уряд у відставку, і вони підуть з Майдану. Він сказав, що "я своїх не здаю". (Якби) за таким сценарієм пішов розвиток подій в Україні, то і Крим був би наш, й на Донбасі такого б не було", - заявив Кучма.

Нагадаємо, що Микола Азаров пішов у відставку з посади прем’єр-міністра України у січні 2014 року.

Раніше під час відеодопиту Янукович заявив, що "Беркут" перевищив повноваження при розгоні активістів Євромайдану в ніч на 30 листопада 2013 року.