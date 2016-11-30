Луценко відмовився надати Регламентному комітету ВР протоколи допитів у справі Новинського

Генеральний прокурор України Юрій Луценко відмовляється надати Комітету Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи ВР протоколи допитів у справі народного депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського. Про це генпрокурор повідомив під час брифінгу, повідомляє канал "112".

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При цьому, як зазначається, Луценко продемонстрував лише одну сторінку з подання. Там йдеться про перевищення влади Новинським та вчинення злочинів спільно з екс-президентом Віктором Януковичем і правоохоронцями Києва при незаконному позбавленні волі архієпископа (нині - митрополит) Олександра (Драбинка), коли той був помічником нині покійного предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Володимира (Сабодана).

У свою чергу прес-секретар Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook повідомила, що генпрокурор підписав відповіді на додаткові запитання Регламентного комітету ВР щодо подання на Новинського.

«Чекаємо на засідання Регламентного комітету», - зауважила вона.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Комітет ВР з питань регламенту переніс винесення рішення щодо висновку про надання згоди на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності. Комітет вирішив звернутися до Луценка щодо надання додаткових матеріалів і пояснень на вимоги, висловлені депутатами під час обговорення подання.

На засіданні комітету Луценко просив Верховну Раду надати дозвіл на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності за підозрою у причетності до організації незаконного позбавлення волі впродовж 179 днів помічника митрополита УПЦ МП Володимира архієпископа Олександра Драбинка.

Також Генпрокуратура підготувала підозру екс-президенту Віктору Януковичу щодо його причетності до викрадення Драбинка.