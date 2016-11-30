Україна розірвала угоди з Росією у сфері телерадіомовлення

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні уряду.

Читайте такожВ Україні заборонили показувати ще 11 фільмів та серіалів

Документ запропонував міністр інформаційної політики Юрій Стець.

"Проект постанови про припинення дії угоди між урядом РФ і урядом України про співпрацю в галузі телебачення і радіомовлення та угода між Кабміном України та урядом РФ про співробітництво в галузі інформації", - зазначив Стець.

Нагадаємо, 22 листопада Держкіно України скасувало державну реєстрацію та анулювало державні посвідчення на 7 російських телесеріалів.