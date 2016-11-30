Україна розірвала угоди з Росією у сфері телерадіомовлення
13:55, 30 листопада 2016Політика
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Кабінет міністрів України припинив дію угод з урядом Росії про співпрацю в сфері телебачення і радіомовлення та про співпрацю в сфері інформації.
Кабмін припинив дію угод з РФ про співпрацю у сфері телерадіомовлення / Фото Jonas Sveningsson via flickr.com
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні уряду.
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Документ запропонував міністр інформаційної політики Юрій Стець.
"Проект постанови про припинення дії угоди між урядом РФ і урядом України про співпрацю в галузі телебачення і радіомовлення та угода між Кабміном України та урядом РФ про співробітництво в галузі інформації", - зазначив Стець.
Нагадаємо, 22 листопада Держкіно України скасувало державну реєстрацію та анулювало державні посвідчення на 7 російських телесеріалів.
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