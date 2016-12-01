Порошенко готовий помилувати бійців, які не скоїли тяжких злочинів у зоні АТО
14:01, 01 грудня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що готовий помилувати тих військовослужбовців, які не скоювали тяжких злочинів в зоні проведення Антитерористичної операції на сході України.
Порошенко готовий виконати "свою функцію" / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, відповідаючи на питання бійця Національної гвардії - учасника Антитерористичної операції щодо долі тих військовослужбовців, які підозрюються у злочинах у зоні АТО.
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"Якщо вони не скоїли важких злочинів, якщо вони є справжні ветерани АТО, які захищали Україну, якщо буде звернення до мене щодо їх помилування, я виконаю свою функцію", - запевнив Порошенко.
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