Порошенко готовий помилувати бійців, які не скоїли тяжких злочинів у зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, відповідаючи на питання бійця Національної гвардії - учасника Антитерористичної операції щодо долі тих військовослужбовців, які підозрюються у злочинах у зоні АТО.

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"Якщо вони не скоїли важких злочинів, якщо вони є справжні ветерани АТО, які захищали Україну, якщо буде звернення до мене щодо їх помилування, я виконаю свою функцію", - запевнив Порошенко.