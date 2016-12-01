Кучма пояснив погрози Росії через ракетні випробування України абсолютною відсутністю діалогу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

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Коментуючи конфлікт навколо острова Тузла у 2003 році, і сьогоднішню реакцію Росії щодо ракетних навчань України поблизу Криму, колишній президент зауважив, що позицію РФ у той час і сьогодні не можна порівнювати.

"Це дві різні речі. Сьогодні Україна має дійсно право на своїй території проводити будь-які навчання. Треба подивитися, з якої точки зору там вони проводяться. З точки зору підвищення боєготовності українських військ - це позитивно. Я не думаю, що ми збираємося проводити навчання з точки зору налякати Росію. Це абсолютно безперспективно", - заявив Кучма.

"На превеликий жаль, абсолютно відсутній діалог між всіма структурами України та Росії. В принципі, підняв слухавку один міністр, зателефонував іншому і вирішили всі проблеми", - додав він.

"І сьогодні, не зважаючи на те, що війна на нашій території, треба шукати засіб спілкуватися і вирішувати ось такі проблеми, які б не загострювали ситуацію між нашими країнами", - переконаний Кучма.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, на півдні України розпочалися навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких було проведено повітряні стрільби.

Росія погрожувала ракетним ударом у разі проведення Україною ракетних стрільб у районі тимчасово окупованого Криму.