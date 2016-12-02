Геращенко розповіла, чим ризикує ЄС через зволікання з "безвізом" для України

Таку думку вона висловила в коментарі УНІАН під час перебування у складі української делегації в штаб-квартирі НАТО, де під час зустрічей союзники, серед іншого, цікавилися ходом вирішення цього питання.

«Альянс також цікавить діалог з ЄС щодо безвізового режиму. Якщо говорити про настрої в українському парламенті, то ми висловлюємо більш помірковану позицію. Вона є чіткою – Україна виконала все, і сьогодні не може бути жодного пояснення з боку ЄС, чому штучно затягується процес надання безвізового режиму», - констатувала перший віце-спікер.

Геращенко наголосила, що ситуацію, яка склалася, «важко пояснити українському суспільству». «Буде великою помилкою, якщо ЄС буде зволікати з наданням безвізового режиму, і це буде історична помилка, тому що це може призвести до втрати довіри до ЄС з боку українського суспільства. Це, по-перше, буде втрата довіри, чому будуть аплодувати в РФ, а по-друге, довіра важко відновлюється. Тому цього не можна допускати», - підкреслила вона.

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На переконання Геращенко, в «нашому діалозі в партнерами потрібно чесно говорити не тільки про нашу позицію, що ми «не розуміємо і не сприймаємо», але й надавати інформацію про те, як це сприймає українське суспільство». «Йдеться не про образи політиків, а про людей. Україна змінилася, змінилася і Європа. Але не змінилися правила та принципи. Ми говоримо про виконання принципів та домовленостей», - констатувала перший заступник голови ВР.

При цьому Геращенко наголосила, що «зараз м’яч на стороні Брюсселя». «Ми з повагою ставимося до європейської сторони, коли вони говорять, що ми маємо виконати нашу частину зобов’язань. Але і ми говоримо, що наші партнери так само мають виконувати свої зобов’язання. Україні все не просто дається, але, можливо, в цих випробуваннях ми загартовуємося як країна і здобуваємо право голосу. Це дорогого коштує», - сказала політик.