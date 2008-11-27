Кириленко: ми не будемо покривати змову Тимошенко з регіоналами

Голова політичної партії «Народний Союз Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО розцінює готовність прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО створити коаліцію з будь-якими фракціями парламенту як намір БЮТ створити коаліцію з фракціями Партії регіонів і Комуністичної партії України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСНУ, так лідер «Нашої України» прокоментував заклик Ю.ТИМОШЕНКО до Президента і членів партії відновити демократичну коаліцію до кінця поточного тижня.

«Заяви ТИМОШЕНКО про готовність створити коаліцію з будь-якими фракціями парламенту свідчать про її намір створити коаліцію з ЯНУКОВИЧЕМ і комуністами» - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.

«Юлія Володимирівна поки що не є членом «Нашої України», тому їй треба не давати вказівки нашій партії, а займатися прямими обов’язками – рятувати українську економіку від кризи, у масштабах якої в Україні винна перш за все сама ТИМОШЕНКО і сформований на 100% із членів БЮТ фінансово-економічний блок уряду», - зазначив В.КИРИЛЕНКО.

«Саме створення ТИМОШЕНКО у вересні прокремлівської більшості з ЯНУКОВИЧЕМ і СИМОНЕНКОМ зруйнувало демократичну коаліцію, - сказав голова «Нашої України». - Якщо зараз замість порятунку українських підприємств і захисту людей від кризи ТИМОШЕНКО знову створює коаліцію з ЯНУКОВИЧЕМ, то при чому тут «Наша Україна»?» - запитав В.КИРИЛЕНКО.

«Ми готові підтримувати кваліфіковані урядові законопроекти, але не маємо наміру покривати змову ТИМОШЕНКО з «регіоналами», - підсумував голова «Нашої України».

Як повідомляв УНІАН, учора прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликала Президента України Віктора ЮЩЕНКА і партію "Народний Союз Наша Україна" відновити в парламенті демократичну коаліцію.

Також Ю.ТИМОШЕНКО звернулась до лідера однойменного блоку Володимира ЛИТВИНА з пропозицією приєднатися до демкоаліції.

«Ми готові прийняти всі умови, які зараз висуне Блок Литвина для того, щоб увійти до посиленого формату демократичної коаліції», - підкреслила вона.

Прем`єр-міністр також закликала делегатів з`їзду «Нашої України» прийняти рішення про повернення фракції цієї політичної сили до складу демкоаліції за участю фракції Блоку Литвина.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що у разі, якщо до кінця цього тижня не буде відновлена демократична коаліція, то БЮТ шукатиме «інші варіанти та інші можливості».