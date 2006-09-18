Що робитиме Янукович у Москві

22 вересня у Москві прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ планує зустрітися з главою російського уряду Михайлом ФРАДКОВИМ та керівництвом «Газпрому».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції у Луганську.

Він зазначив, що у четвер відвідає Брюссель і, можливо, відразу звідти відбуде до Москви, де вирішуватиме одне з головних питань – забезпечення України газом у цьому та наступному році.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що програма його візиту до Москви ще уточнюється, але вже запланована його зустріч з прем’єр-міністром Росії М.ФРАДКОВИМ та керівництвом «Газпрому». Можливо, він також зустрінеться з Президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ (Утім, згідно з анонсом на офіційному сайті Президента Росії, 22-23 вересня В.ПУТІН перебуватиме у Франції. - УНІАН).