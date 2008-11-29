Ющенко очолить список партії на дострокових виборах?

Обрання Президента України Віктора ЮЩЕНКА головою «Народного Союзу Наша Україна» є чітким сигналом, що він очолить список партії у разі проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав народний депутат від НУ-НС Андрій ПАРУБІЙ, коментуючи журналістам підсумки з’їзду НСНУ.

«Я думаю, це є чітким знаком, що якщо в Україні будуть позачергові вибори, якщо вони відбудуться у 2009 році, без сумніву, на чолі нашої партії буде йти В.ЮЩЕНКО, а якщо це буде блок, то на чолі блоку», - сказав А.ПАРУБІЙ.

Водночас, на запитання, чи говорив Президент у своєму виступі на з’їзді про те, що він планує підписати указ про проведення дострокових парламентських виборів, А.ПАРУБІЙ зауважив, що В.ЮЩЕНКО говорив про те, що у разі продуктивної роботи парламенту він має працювати і далі, але якщо парламент місяцями буде нездатний до будь-яких дій, тоді можливі дострокові вибори.

«Він зазначив, що це не є його самоціль, а він просто змушений буде застосовувати конституційну норму про переобрання парламенту», - сказав А.ПАРУБІЙ.