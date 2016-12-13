Дипломат дав оцінку вимогам Нідерландів щодо асоціації Україна-ЄС

Про це заявив екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко, передає Обозреватель.

"Думаю, буде знайдена формула, яку кожна зі сторін буде трактувати по-своєму. Головне, що Угода про асоціацію не буде змінюватися. А те, що буде додатковий договір, який просто буде трактувати певні позиції, не страшно", – вважає Огризко.

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Водночас він наголосив, що позиція Нідерландів викликає жаль.

"Сумно, що позиція Нідерландів настільки категорична, егоїстична, якщо не аморальна. Але для політиків середньої руки в пріоритеті завжди парламентські вибори, а не стратегічні інтереси", – підсумував дипломат.

Раніше прем'єр Нідерландів Марк Рютте запропонував, щоб лідери ЄС на саміті заявили про те, що УА з Україною не містить додаткових зобов'язань безпеки або фінансового характеру з боку Брюсселя на адресу Києва.