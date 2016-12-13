Українська сторона ініціює 14 грудня скайп-конференцію щодо звільнення заручників – Геращенко

Про це повідомила представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи на своїй сторінці у Facebook.

«Українська сторона ініціює проведення 14 грудня скайп – конференції гуманітарної підгрупи ТКГ з одного питання – питання звільнення заручників. Надіслали відповідну ініціативу ОБСЄ, сподіваюся, її підтримають усі сторони, якщо вони дійсно зацікавлені у звільненні заручників до Різдва», – зазначила вона.

Читайте такожПорошенко нагадав світу про порушення окупантами прав українців, а ООН - про резолюцію щодо Криму

Геращенко нагадала, що 7 грудня українська сторона на гуманітарній підгрупі вийшла з важливою ініціативою: передати 228 людей, що їх запитували представники ОРДЛО, аби звільнити тих 42 особи, що їх підтверджують в ОРДО і 6 – в ОРЛО.

«Разом зі СБУ, міжвідомчим центром по звільненню заручників, у форматі мінської групи ми весь цей тиждень відпрацьовували нові гуманітарні ініціативи, аби прискорити процес звільнення, аби люди по обидві сторони лінії зіткнення були на свята вдома, зі своїми рідними. Готові працювати в режимі скайп-конференції, аби вийти на рішення задля звільнення заручників, аби 21 грудня було в Мінську продуктивним і результативним», – наголосила вона.