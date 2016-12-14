"Візовий геноцид" та "повна нацистів" Україна - огляд роспропаганди

В останньому огляді російської пропаганди DisinfoReview ця тема займає одне з головних місць, передає "ЄвроПравда".

Російський сайт Lenta.ru, як сказано в огляді, вигадав історію про пропозицію України приймати мігрантів з Близького Сходу в обмін на безвізовий режим з ЄС. При цьому цю історію швидко переклали чеською мовою, де вона з’явилася на сайті Nova Republika.

Інші російські пропагандистські медіа, такі як Sputnik тиражували останнього тижня багато разів спростовану дезінформацію про те, що Україна повна нацистів, які заполонять Європу після безвізового режиму.

Крім того, російські ЗМІ ввели в обіг новий термін – "візовий геноцид", який начебто Європа вчиняє стосовно мешканців окупованого Криму.

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Серед інших тем, представлених в огляді роспропаганди, вічна тема русофобії Заходу.

Зокрема, на шоу Володимира Соловйова можна було дізнатися, що у канцлера Німеччини Ангели Меркель і її партії антиросійська істерія через заяви щодо кібератак з РФ.

У тому ж таки шоу доводили тезу про те, що сфери впливу це не так уже й погано.

"Варто нагадати автору подібної заяви одне речення з документа, підписаного Росією: НАТО і Росія будуть прагнути якнайширшої співпраці з державами-учасницями ОБСЄ з метою створення спільного європейського простору безпеки і стабільності, без поділу на лінії чи сфери впливу, які обмежують суверенітет будь-якої країни" - зазначають автори огляду.

Крім того, останнього тижня російські пропагандисти займалися тим, що активно розвінчували роботу низки гуманітарних неурядових організацій, а також гуманітарну діяльність західних урядів. Дісталося "Білим шоломам" у Сирії, чеській організації People in Need, Amnesty International та іншим організаціям.