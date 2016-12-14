В Мінкультури РФ назвали рішення суду про повернення "скіфського золота" Україні "негативним прецедентом"

Як повідомили УНІАН у прес-службі російського відомства, дане рішення «є прикладом порушення прав установ культури і руйнування єдності музейних колекцій».

«Воно суперечить не тільки положенням контрактів, а й брутально порушує принципи міжнародного міжмузейного обміну і право «народу Криму» на доступ до власної культурної спадщини», - йдеться в повідомленні.

В Мінкультури РФ заявили, що суд "проігнорував принцип збереження археологічних знахідок у нерозривному зв'язку з історією і культурою тієї місцевості, звідки вони походять».

«Музейні предмети мають повернутися в Крим, де були виявлені і де зберігалися десятиріччями і вивчалися вченими-археологами. Міністерство культури Російської Федерації вважає, що дане рішення є вкрай негативним прецедентом, яке прийнято всупереч нормам міжнародного права про захист культурних цінностей», - йдеться в повідомленні.

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Довідка УНІАН. Колекцію «скіфського золота» привезли в Амстердам для участі у виставці «Крим: золото і таємниці Чорного моря», яка проходила в період з 6 лютого по 28 травня 2014 року в музеї Алларда Пірсона.

Колекція налічує 565 експонатів з чотирьох кримських музеїв. Серед експонатів - артефакти із скіфського золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння і мечі стародавніх греків і скіфів.

Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що приймала їх від Української держави.

Мінкультури РФ наполягає на передачі колекції «скіфського золота» у власність Росії.

Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Офіційна позиція України полягає в тому, що експонати не можуть бути повернені на окуповану територію, яка тимчасово не перебуває під українським контролем, їх треба передати безпосередньо Державі Україна.

Сьогодні, 14 грудня, Окружний суд Амстердама постановив, що колекція «скіфського золота» кримських музеїв має бути повернена Україні, а не в окупований Росією Крим. «Суд вирішив, що кримські артефакти повинні бути передані державі Україна, тому що вони є частиною культурної спадщини держави Україна», - йдеться у рішенні. Судове рішення ґрунтується на конвенції ЮНЕСКО 1970 року, відповідно до якого твори мистецтва повинні бути повернуті суверенній державі, яка надала їх в експозицію.

Водночас артефакти залишатимуться в Нідерландах впродовж періоду апеляційного оскарження - три місяці.

Україна також повинна заплатити музею Алларда Пірсона за зберігання артефактів 111 тис. євро.

Крім того, суд вирішив, що музеї Криму повинні заплатити Україні і музею Пірсона 2800 євро відшкодування витрат.