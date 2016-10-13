Росія після заборони Меджлісу посилює переслідування кримських татар – МЗС

Про це написала у Twitter речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

«Після заборони Меджлісу окупант посилює переслідування кримських татар. Засуджуємо незаконні дії РФ», - зауважила вона. «Доводитимемо в судових інстанціях незаконність дій РФ, пов'язаних з тимчасовою окупацією АРК та порушенням прав корінного народу Криму», - додала Беца.

Раніше адвокат Микола Полозов у Twitter повідомив, що сьогодні суд анексованого Криму залишив під вартою заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, якому інкримінують "організацію і участь у масових заворушеннях біля стін кримського парламенту 26 лютого 2014 року".

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Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2016 року підконтрольний РФ так званий «Верховний суд Криму» визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

Мін'юст РФ також включив Меджліс кримських татар до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.

29 вересня Верховний суд РФ визнав законною заборону Меджлісу кримськотатарського народу в тимчасово окупованому Криму.