Компроміс з Нідерландами щодо асоціації Україна-ЄС можуть відкласти - єврочиновник

Про це в кулуарах саміту розповів представник офісу Ради ЄС, повідомляє ЄвроПравда.

"Досить складне питання України, яке поділяється на дві групи. Перше – щодо Нідерландів. З одного боку, ми всі розуміємо, що угода має набути чинності. З іншого – ми також розуміємо, що прем’єру Рютте треба звітувати перед своїми виборцями. Дискусії щодо цього тривають, але не можна виключити, що остаточне рішення може бути прийняте згодом", - зазначив він.

Читайте такожЄС та Нідерланди поки що не змогли домовитися щодо асоціації між Україною та Євросоюзом

Єврочиновник також додав, що лідери ЄС перебувають на "постійному телефонному зв’язку із президентом Порошенком", обговорюючи можливі умови компромісу.

Друге питання, що стосується України – продовження санкцій проти РФ.

"Тут розбіжностей немає – всі визнають, що мінський процес не діє, що впливає на необхідність продовження (санкцій – Ред.)", - пояснив єврочиновник.

Раніше УНІАН повідомляв, що серед країн, які були в опозиції до вимог Нідерландів щодо ратифікації Угоди Україна-ЄС, найбільший опір продемонструвала Польща.