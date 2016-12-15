Торги Нідерландів щодо асоціації з Україною: ЗМІ розповіли, хто чинив опір умовам Рютте

Про це повідомляє "Європравда" з посиланням на голландське видання De Telegraaf,

Зокрема, проти формулювання в окремій декларації про те, що Угода про асоціацію не є кроком до членства України в ЄС виступили країни Центральної та Східної Європи.

"Польща чинила опір жорстко, але згадані і такі країни, як Естонія, Латвія, Литва і Чехія. Для цих країн питання членства є чутливим, оскільки вони виступають за включення України в європейську сферу впливу і бояться російської агресії", - пише видання.

За неофіційною інформацією "Польського радіо", найбільший опір такій вимозі Нідерландів продемонстрували Польща і Чехія.

Зазначається, що в ключовому пункті А декларації, яка повинна врятувати ратифікацію Угоди про асоціацію, зазначено, що Угода не рівнозначно визнанню статусу України як держави-кандидата на вступ до ЄС.

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Як повідомлялося, глави держав і урядів країн-членів Європейського Союзу зберуться у четвер, 15 грудня, на одноденний саміт у Брюсселі, на якому крім обговорення питань міграції, безпеки, економічного і соціального розвитку, повинні вирішити питання ратифікації парламентом Нідерландів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Нагадаємо, напередодні президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив надію на те, щоб на саміті ЄС було зроблено все для ратифікації Угоди.

За його словами, завершення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є питанням геополітичної відповідальності.