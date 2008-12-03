Тимошенко може легко приготувати дві страви: варені яйця і бульйон з них

Тимошенко - закінчений і абсолютно невиліковний трудоголік. Так характеризує прем`єра народний депутат, екс-прес-секретар лідера БЮТ Віталій Чепінога. У інтерв`ю газеті "Факти" політик розповів, що Юлія Володимирівна рідко йде з Кабміну раніше, ніж опівночі.

"З нею працювати цікаво, але досить важко. Для її енергії треба декілька укомплектованих команд, які працювали б вахтовим методом, - доба через троє... Іноді вона говорить, що їй все це набридло і дуже хочеться відпочити. Але я-то знаю, що це не так. Вона ніколи не уміла і не уміє відпочивати. Для неї відпочинок - тягар. Тому навіть вихідні у нас практично відсутні. Недавно на черговій нараді Саша Абдуллін (народний депутат, член фракції БЮТ) подарував прем`єр-міністрові календарик і нагадав, що червоним виділені вихідні і свята. Юлія Володимирівна зробила вигляд, що не зрозуміла жарту... Коли Тимошенко очолювала бюджетний комітет парламенту, ми якось півночі разом з нею готували доповідь. А в півчетвертого Юлія Володимирівна каже: "Гаразд, всі втомилися, треба зараз відпочити, добре виспатися, а в сім ранку знову збираємося у мене..." От так і працюємо - спимо стоячи, одягнені...", - розповів депутат.

Кореспондент газети поцікавився кулінарними здібностями прем`єра і почув у відповідь: "Мені легко уявити Юлію Володимирівну в будь-якій іпостасі, але тільки не в образі домогосподарки. Один жіночий журнал колись запропонував Юлії Володимирівні вести рубрику щось типу "рецепти від прем`єр-міністра". Але ідея загинула у зародку, оскільки прем`єр призналася, що її рецептів вистачить максимум на два номери: дві страви, які вона може легко приготувати, це... варені яйця і бульйон з них".