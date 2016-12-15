Розчарування і обурення: в Раді відреагували на чергове затягування ЄС питання про "безвіз"

18:04, 15 грудня 2016
Політика
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Геращенко вважає, що у питанні надання "безвізу" українці втрачають довіру до Євросоюзу.

геразщенко заявила, що українці втрачають довіру до ЄС щодо надання

Дії Євросоюзу та його інституцій стосовно відтермінування надання безвізового режиму Україні викликають обурення та розчарування. Про це на своїй сторінці у Facebook написала нардеп, перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко

«Діі ЄС , Європарламенту і інших інституцій, які безпідставно зволікають з «безвізом», викликають розчарування і обурення. При цьому ЄС вчить Україну бути відповідальним партнером.... Все, що відбувається зараз в Брюсселі і інших європейських столицях - це велика історична помилка, українці і грузини цього не заслужили», - написала Геращенко.

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При цьому вона підкреслила, що українське суспільство втрачає довіру до ЄС стосовно «безвізу».

«Ви НЕ ЗРОБИЛИ висновків з 2008 року , дорогі друзі- європейці, коли показали Путіну, що він може нав'язувати Заходу свою позицію, коли не дали Украіні і Грузіі ПДЧ з НАТО. Зараз українське суспільство втрачає довіру до ЄС - і в цім провина і відповідальність самого Євросоюзу», - написала вона.

Нагадаємо,питання надання Україні безвізового режиму буде винесене на голосування у Європейському парламенті одразу після завершення міжінституційних переговорів, дата 3 квітня 2017 року не є обов’язковою.

"Ніхто нічного не переносив. Ніяких офіційних рішень з цього приводу не ухвалювалося, адже дата може бути змінена. Справа в тому, що як тільки Рада ЄС оголосить про початок міжінституційних переговорів, їх можна буде завершити за один день і поставити питання на голосування на найближче пленарне засідання. Завдання Європарламенту - затвердити це рішення якомога раніше", - констатували в Європарламенті.

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Теги: #Україна#Євросоюз#безвіз#Геращенко