Розчарування і обурення: в Раді відреагували на чергове затягування ЄС питання про "безвіз"

Дії Євросоюзу та його інституцій стосовно відтермінування надання безвізового режиму Україні викликають обурення та розчарування. Про це на своїй сторінці у Facebook написала нардеп, перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко

«Діі ЄС , Європарламенту і інших інституцій, які безпідставно зволікають з «безвізом», викликають розчарування і обурення. При цьому ЄС вчить Україну бути відповідальним партнером.... Все, що відбувається зараз в Брюсселі і інших європейських столицях - це велика історична помилка, українці і грузини цього не заслужили», - написала Геращенко.

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При цьому вона підкреслила, що українське суспільство втрачає довіру до ЄС стосовно «безвізу».

«Ви НЕ ЗРОБИЛИ висновків з 2008 року , дорогі друзі- європейці, коли показали Путіну, що він може нав'язувати Заходу свою позицію, коли не дали Украіні і Грузіі ПДЧ з НАТО. Зараз українське суспільство втрачає довіру до ЄС - і в цім провина і відповідальність самого Євросоюзу», - написала вона.

Нагадаємо,питання надання Україні безвізового режиму буде винесене на голосування у Європейському парламенті одразу після завершення міжінституційних переговорів, дата 3 квітня 2017 року не є обов’язковою.

"Ніхто нічного не переносив. Ніяких офіційних рішень з цього приводу не ухвалювалося, адже дата може бути змінена. Справа в тому, що як тільки Рада ЄС оголосить про початок міжінституційних переговорів, їх можна буде завершити за один день і поставити питання на голосування на найближче пленарне засідання. Завдання Європарламенту - затвердити це рішення якомога раніше", - констатували в Європарламенті.