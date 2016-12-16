Туск: відповідальність за подальшу ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною зараз лежить на Нідерландах

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у четвер в Брюсселі на прес-конференції по завершенню офіційної частини саміту ЄС.

«Ми зробили все, що могли, щоб врятувати Угоду про асоціацію, яка вже була ратифікована 27 державами та Європейським парламентом. Ми ухвалили законодавчо зобов’язуюче рішення, щоб спростити ратифікацію в Нідерландах. Це рішення відповідає на всі занепокоєння, які висловили нідерландці. Зараз відповідальність лежить на Нідерландах», - сказав Туск.

На переконання президента Європейської Ради, ця ратифікація «важлива не тільки для України, але й для геополітичного становища та надійності Європи». «Зараз ми розраховуємо на наших нідерландських колег», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 15 грудня, Європейська Рада оприлюднила висновки щодо пропозицій прем’єр-міністра Нідерландів, які спрямовані на розблокування ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, призупинену через негативний результат референдуму в Нідерландах.

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Зокрема, пропозиції Нідерландів оформлені у вигляду додатку до Угоди.

Європейська Рада наголосила, що рішення, викладене в додатку, є юридично обов’язковим для 28 держав-членів Європейського Союзу й може бути змінено або скасовано тільки за спільною згодою їхніх глав держав і урядів.

Йдеться про те, що відповідне рішення набуде чинності після того, як Королівство Нідерландів ратифікує угоду й Союз її укладе. Якщо ж цього не станеться, то рішення припинить своє існування.