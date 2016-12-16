Черговий "успіх" на шляху до українського "безвізу": ЄП взагалі вирішив відмовитися від чіткої дати голосування

Про це розповіло інформоване джерело в апараті президента Шульца, передає "Європейська правда".

"Оскільки ми побачили, який резонанс викликала публікація цієї орієнтовної дати, ми вирішили взагалі прибрати її із сайту, – заявив співрозмовник ЄП. – Це має бути зроблене до кінця дня. Затримка пов’язана із тим, що в четвер було засідання у Страсбурзі (після цього технічні працівники повертаються до Брюсселя – Ред.)".

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В Європарламенті вирішили не змінювати дату, а прибрати її, оскільки "неможливо спрогнозувати, коли насправді відбудеться голосування". Водночас, співрозмовник ЄП запевнив, що голосування "має відбутися швидше, ніж було зазначене".

Представник апарату Шульца водночас не надав чіткого обґрунтування, чому саме прогнозна дата була змінена на більш пізню, але запевнив, що зміни "не мали політичного підґрунтя і базувалися на тих процедурах, які мали би відбуватися зазвичай". "Зараз є намір пришвидшити їх", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Європарламент оприлюднив нову можливу дату розгляду питання про введення безвізового режиму для громадян України - 3 квітня. У порядку денному на сайті ЄП у графі «прогноз» щодо орієнтовної дати пленарного засідання, на якому може розглядатися питання, написано «03/04/2017».

Згодом у Європарламенті перенесення голосування за "безвіз" для України пояснили помилкою.

Зазначалося, що дата голосування за український "безвіз" незабаром буде виправлена. Таким чином, дані про перенесення голосування в Європарламенті на 3 квітня 2017 року помилкові.

Раніше у порядку денному на сайті ЄП повідомлялося, що в разі позитивного завершення міжінституційних переговорів про надання Україні безвізового режиму ЄП може проголосувати це питання 1 лютого 2017 року, а ще до цього йшлося про 18 січня.