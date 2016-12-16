"Викрадений" у Домінікані екс-мер Херсона прилетів до України - ЗМІ

Екс-мер Херсона, депутат херсонської міськради Володимир Сальдо, який раніше заявляв, що його викрали на території Домініканської республіки, а пізніше заарештували за підозрою у вчиненні іншого викрадення в тій же країні, повернувся в Україну, повідомила DT.UA його помічниця Ольга Співакіна.

Читайте такожЕкс-мера Херсона Сальдо, затриманого в Домінікані "за викрадення", заарештували на 3 місяці - ЗМІ (відео)

"Він прилетів до Херсона звичайним рейсовим літаком", - повідомила вона.

За її словами, Сальдо "прилетів у Херсон як звичайний громадянин, у розшуку за лінією Інтерполу він не числиться".

Нагадаємо, 25 серпня стало відомо, що Сальдо затриманий у Домініканській республіці нібито за викрадення людини. Також було оприлюднено відео затримання Сальдо. Анонімний співрозмовник телеканалу "112 Україна", який оприлюднив цю інформацію, заявив, що нібито був викрадений Володимиром Сальдо. Також відомо, що раніше він оприлюднив записи розмов з голосом, схожим на колишнього мера Херсона, які свідчать про його ймовірну співпрацю з ФСБ.

Цей факт і справжність аудіозапису поки перевіряє СБУ. Відкрито кримінальне провадження за ст. 110 КК України ("Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України").

Пізніше у коментарі DT.UA Сальдо розповів, що сам став жертвою викрадення, яким нібито керував інший житель Херсона. За словами Сальдо, викрадачі протримали його у полоні 50 днів і вимагали викуп.

За його словами, звільнитися йому допоміг спільник викрадачів, громадянин Болгарії. "Коли вдалося вибратися, то керівник викрадення звернувся в поліцію, сказавши, що це він сам став жертвою викрадення", - сказав Сальдо зазначивши, що за цією заявою поліція затримала його і згаданого громадянина Болгарії.

У 2002-2012 роках Сальдо був мером Херсона, тривалий час очолював обласну та міську організації Партії регіонів. Був народним депутатом VII-го скликання від цієї політсили. У 2015 році він балотувався в мери Херсона від партії "Наш край", але зняв свою кандидатуру у другому турі виборів. Зараз він є депутатом Херсонської міськради.