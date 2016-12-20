У НАБУ заявили про законність обшуків у Центрвиборчкомі

Їх здійснено на підставі ухвали Солом’янського районного суду міста Києва під час досудового розслідування так званої «чорної бухгалтерії» Партії регіонів.

Про це повідомляється на офіційному сайті НАБУ.

Обшуки проведені відразу після повідомлення про підозру голови ЦВК у аеропорту Бориспіль.

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Під час обшуку детективи Бюро нічого не вилучали. За процесом спостерігали представники ЦВК, які не зробили письмових зауважень щодо пошкоджень техніки, про що свідчить підписаний ними власноруч протокол за результатами обшуку. Відтак звинувачення на адресу детективів Бюро у пошкодженні комп’ютерної техніки, а також порушенні законодавства при проведенні обшуків є безпідставними.