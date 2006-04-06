Партія регіонів хоче заборонити випуск газети

Чернігівська міська організація Партії регіонів звернулася до Деснянського районного суду міста з позовом до міської територіальної виборчої комісії про скасування рішення про підсумки голосування та встановлення результатів виборів депутатів міськради і зобов`язання проведення повторного підрахунку результатів голосування, передає кореспондент УНІАН.

Для забезпечення позову суд прийняв ухвалу заборонити Чернігівській міській територіальній комісії вчиняти дії щодо оприлюднення результатів виборів до міськради та проводити 10 квітня 2006 р. першу сесію Чернігівської міської ради п`ятого скликання.

Міська організація Партії регіонів також вимагала для забезпечення позову заборонити КП "Редакції газети "Чернігівські відомості" розповсюдження тиражу газети "Чернігівські відомості". Суд відхилив це звернення, мотивуючи, що така заборона є втручанням у комерційну діяльність юридичної особи. В ухвалі Деснянського райсуду м.Чернігова також вказується: "Заборона КП "Редакції газети "Чернігівські відомості" розповсюдження тиражу газети "Чернігівські відомості" введена бути не може тому, що заявником не вказано, який саме тираж газети необхідно заборонити розповсюджувати".

"Чернігівські відомості" в числі від 5 квітня 2006 року опублікували рішення міської територіальної виборчої комісії про скликання першої сесії депутатів міськради п`ятого скликання, список депутатів, а також рішення комісії "Про обрання Чернігівського міського голови", згідно з яким новим мером Чернігова став соціаліст Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.