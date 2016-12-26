Чотири держави колишнього СРСР майже готові визнати Крим російським - Чубаров

"Для мене болісно, чотири держави колишнього Радянського Союзу (Вірменія, Білорусь, Узбекистан та Казахстан), ці чотири держави нібито, якщо виходити із суті їх поєдинків, можна сказати, що майже готові визнати Крим не територією України. Я мав розмову в МЗС України, я думаю, що тут ми повинні зробити якісь дуже конкретні дії, як мінімум, з послами цих країн. І ми повинні більш чітко і жорстко позначити свою позицію щодо неприпустимості такої поведінки", - заявив народний депутат (БПП) Рефат Чубаров, повідомляє 112.ua.

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При цьому Чубаров підкреслив, що Крим залишається не "сірою", а "чорною" зоною на фоні Донбасу. "Там є ОБСЄ, там є якісь контакти (на Донбасі - УНІАН), а в Криму вони (окупаційна влада - УНІАН) нікого не допускають. Ми працюємо в Києві в режимі надзвичайної діяльності з тими членами Меджлісу, які на материковій Україні", - сказав він.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.