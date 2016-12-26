Зять Тимошенко придбав у Власенка землю в Київській області за 7,5 мільйонів гривень

Відповідна інформація опублікована у Єдиному державному реєстрі декларацій, пише Українська правда.

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За даними реєстру нерухомості, 14 листопада Артур Чечьоткін придбав 0,25 га землі у селі Великі Дмитровичі Київської області. Раніше власником цієї ділянки був Сергій Власенко. Ділянка вільна від забудови і призначена під будівництво житлового будинку, господарських будівель і споруд.

За інформацією кадастрової карти, сусідня ділянка зареєстрована на Володимира Яворівського, який був нардепом від "Батьківщини" у парламенті 6-7 скликань. Також поряд є ділянка, власником якої значиться Петро Ющенко - брат екс-президента Віктора Ющенка.

Сергій Власенко був адвокатом Юлії Тимошенко у кримінальній справі щодо газових угод із Росією. Нині він депутат ВР від Батьківщини.

Донька Юлії Тимошенко Євгенія стала дружиною одеського бізнесмена Артура Чечьоткіна 27 грудня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, Власенко задекларував за 2015 рік в графі "подарунки, призи, виграші" суму в 1,5 млн грн.